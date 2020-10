Une aide d’Antero Henrique pour l’arrivée de Danilo Pereira (RMC Sport)

Le Paris Saint-Germain s’est largement imposé ce samedi face à Dijon (4-0), et l’événement de la soirée a été sur le choix de Thomas Tuchel. En effet le coach allemand a décidé de prendre tout le monde à contre-pied en alignant Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain.

Le média RMC Sport est revenu sur son site internet sur l’arrivée du Portugais dans la capitale et nous explique que c’est l’entourage du joueur via son agent, Daniel Lorenz, qui a contacté Leonardo à deux reprises. Le directeur sportif brésilien a refusé les deux fois, tout d’abord “en plein coeur coeur du mercato” et à la fin du mois de septembre. Alors que Tuchel souhaite ardemment un défenseur central, l’agent du joueur revient une troisième fois à la charge le 2 octobre en précisant que son client pouvait jouer dans l’axe de la défense. Un argument “qui a finalement fait basculer le dossier et la prise de décision des dirigeants parisiens”.

RMC Sport précise que face au “peu de temps et de solutions restantes”, Leonardo a directement contacté le FC Porto et Vitor Baïa pour négocier l’arrivée du milieu de terrain. Plusieurs sources évoqueraient même l’intervention… d’Antero Henrique dans ce transfert. La radio raconte que l’ancien directeur sportif Parisien resterait “très proche des dirigeants du FC Porto”. Danilo Pereira est donc devenu un joueur Rouge & Bleu en l’espace de trois jours… sans même avoir parlé à Thomas Tuchel ! Même si ce dernier “a tout fait en coulisses pour voir débarquer Antonio Rüdiger”, il serait néanmoins satisfait par la polyvalence de l’international portugais.