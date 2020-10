Une collaboration entre le PSG et Thierry Lasry pour les 50 ans du club

En cette année 2020, le PSG fête ses 50 ans. Dans ce cadre, plusieurs initiatives et collaboration voient le jour. Ce jeudi, les Rouge & Bleu ont dévoilé une collaboration avec le créateur de lunettes Thierry Lasry pour cette année historique. Les deux entités ont décidé de créer un modèle inédit de lunette. “Ce modèle existe en une version classique et en une version plus ostentatoire sertie de cristaux Swarowski. La forme rectangulaire a fait l’objet d’une fabrication bien spécifique, déclinée en 3 coloris. Thierry Lasry a développé en partenariat avec la prestigieuse maison italienne Mazzucchelli une matière acétate exclusive reprenant les coloris bleu, rouge et blanc, identitaires du club et dont le motif est directement inspiré des tribunes de supporters agitant écharpes et drapeaux“, indique le PSG dans son communiqué.

Le modèle est désormais disponible dans les boutiques Paris Saint-Germain (Champs-Élysées et Conciergerie) et d’une sélection de revendeurs Thierry Lasry à travers le monde ainsi que sur les sites store.psg.fr et thierrylasry.com.