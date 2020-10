Une “Premier League” européenne sur le point de voir le jour ? (Sky Sport)

Un serpent de mer qui pourrait voir le jour dans les prochains mois ? Alors que la première journée de la Ligue des Champions débute dans les toutes prochaines heures, c’est une bombe qu’a sorti le média Sky Sport sur son site internet. En effet selon leurs informations, une “Premier League” européenne pourrait voir le jour en 2022 et celle-ci pourrait être officialisée dès la fin de ce mois d’octobre.

Ce projet majeur ne viendrait pas de l’UEFA mais de la FIFA en collaboration avec la société JP Morgan, et rassemblerait près de 6 milliards de dollars pour lancer cette toute nouvelle compétition de 18 clubs venant d’Angleterre (avec 5 représentants), France, Allemagne, Italie et Espagne. Les matches de ce mini-championnat remplaceraient ceux de la Ligue des Champions actuelle et les équipes les mieux classées disputeraient un tournoi final, ce qui rappellerait le “Final 8” de l’été dernier qui en avait enthousiasmé plus d’un. Va-t-on assister à une révolution le paysage footballistique ? Réponse dans les prochaines semaines.