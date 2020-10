Une première e-Cup Qatar-France pour célébrer l’Année de la Culture des deux pays

Après le développement des sections football masculines et féminines, le handball, le judo, le Paris Saint-Germain tend à devenir un acteur majeur dans le E-sports. Déjà auréolé de nombreux titres et de belles victoires, le PSG e-Sport multiplie les compétitions et les initiatives pour faire grandir cette catégorie, très en vogue chez le jeune public.

Pour cela, le club de la capitale a communiqué sur son site internet qu’à l’occasion de l’Année de la Culture Qatar-France 2020, le Qatar Museums et le Paris Saint-Germain E-sports vont proposer ce samedi 17 et dimanche 18 octobre “une opportunité unique de participer à la toute première e-Cup organisée entre les deux pays”. 1024 joueurs s’affronteront le premier jour sur le jeux-vidéo FIFA 21 pour atteindre la finale, qui se déroulera le lendemain. Les deux joueurs qui représenteront le PSG E-sports sont Ahmed Al-Meghessib et Arsène Froon.