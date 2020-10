Verratti : “C’est un grand coup d’avoir amené Florenzi au PSG”

Cet été, Marco Verratti a vu deux de ses compatriotes le rejoindre au PSG, Moise Kean et Alessandro Florenzi. Le milieu de terrain connaît le latéral droit parisien puisqu”ils se connaissent depuis l’âge de 13-14 ans. Et Marco Verratti est dithyrambique envers Florenzi.

“Quand nous avions 13/14 ans, nous avons joué l’un contre l’autre puis, nous avons évolué ensemble dans les équipes de jeunes italiennes. Nous nous connaissons depuis plus de dix ans, je sais ce qu’il peut apporter ici, au PSG, assure Verratti dans une interview accordée à DAZN. C’est un joueur très fort sur le plan tactique qui joue toujours bien, peu importe son poste. Il est concret et intelligent, mais aussi généreux et altruiste. C’est un grand coup de l’amener à Paris. À l’entraînement, il a tout de suite montré ses qualités. Dès son arrivée, il a été bien accueilli par tout le monde et s’est immédiatement senti chez lui. Nous sommes un super groupe et Florenzi l’a également remarqué, il m’a dit qu’avant d’être de grands joueurs, nous sommes tous de belles personnes.”