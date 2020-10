Verratti : “Le parcours en Ligue des champions m’a aidé à progresser”

Seul italien de l’effectif la saison dernière, Marco Verratti a vu deux de ses compatriotes le rejoindre cet été en la personne de Alessandro Florenzi et Moise Kean. Actuellement en sélection avec ses deux coéquipiers, Verratti s’est réjoui de leurs arrivées au sein des Rouge & Bleu.

“Je suis heureux que Florenzi et Kean soient arrivés au PSG . Je suis très attaché à Alessandro et je suis heureux de jouer avec lui. Moise a besoin d’un pas de plus pour devenir encore plus fort, assure Verratti en conférence de presse avant de se pencher sur le parcours européen du PSG jusqu’à la finale de la Ligue des Champions. Se rendre en finale de Ligue des champions a été un résultat positif, reprendre le jeu immédiatement nous a fait oublier le résultat. Le parcours en Ligue des champions m’a aidé à progresser et maintenant je veux donner le meilleur de moi-même pour l’équipe nationale lors de l’Euro.” Marco Verratti qui explique ne jamais avoir voulu quitter le PSG. “J’aime surtout jouer au football, je ne suis pas un Français acquis mais au cours de ces 8 années je n’ai jamais pensé quitter Paris pour une autre équipe, je me sens bien au PSG où je joue avec de nombreux champions.”