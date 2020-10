Verratti : “Sans ses supporters, le football perd beaucoup de sa magie”

Avec le départ de Thiago Silva, Marco Verratti est désormais le joueur le plus ancien de l’effectif du PSG. Le milieu de terrain (27 ans) est l’un des piliers du onze de Thomas Tuchel et il ne compte pas quitter le PSG de sitôt. Dans une pastille pour PSG TV, Marco Verratti a répondu aux questions des supporters. Morceaux choisis.

La plus longue longévité au sein de l’effectif du PSG

Verratti : “Ça fait plaisir. Ça veut dire que j’ai passé des années magnifiques ici. J’ai vu aussi beaucoup de grands joueurs passés et j’ai eu la chance de jouer avec eux. C’est pour ça que je suis content de toutes ces années ici. C’est une jolie chose d’être le plus ancien.“

Florenzi

Verratti : “Je suis content de son arrivée. Avec Aless on se connaît depuis 10 déjà. Je suis très content que l’on ai la chance de jouer ensemble en plus de la sélection. C’est un joueur que j’espère que vous allez aimer mais j’en suis sûr. C’est un joueur qui donne toujours tout. Il est aussi très fort. Vous allez comprendre que l’on a fait un très bon recrutement avec lui.”

Le match à retenir sur ses matches à Paris

Verratti : “Peut-être le match à Chelsea quand on est à 10 et que l’on a réussi à passer le tour (2-2, 8e de finale retour Ligue des Champions 2014-2015). On avait beaucoup souffert, on était tous mort à la fin mais on a réussi à se qualifier.“

Chouchou des Supporters

Verratti : “Ça fait plaisir, je sais que les supporters sont la chose la plus jolie dans le football. Sans eux, ce n’est pas du football. Ça se voit dans cette période difficile. Sans ses supporters, le football perd beaucoup de sa magie.“