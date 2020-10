Villeneuve : “J’ai le sentiment que Tuchel joue avec des allumettes”

Charles Villeneuve, journaliste pour Europe 1 et ancien président du PSG entre 2008 et 2009, estime que Thomas Tuchel agît en pensant qu’il peut se mettre dans la bascule face à Leonardo et prendre le club en otage pour que le Qatar tranche entre les deux.

“Il veut maintenir à tout prix Marquinhos au milieu de terrain, ce à quoi s’oppose presque catégoriquement le directeur sportif. C’est une pierre dans le jardin de Leonardo. J’ai le sentiment que Tuchel joue avec des allumettes. Comme s’il allait mettre le feu à une bombe qui peut lui exploser au visage. On verra à Doha qui on choisira entre les deux, car cela se décidera là-bas. Leonardo n’est pas si bien vu, Tuchel est bien avec Neymar et c’est comme avoir Messi dans sa poche au Barça”, a commenté Charles Villeneuve sur Europe 1. “Tous les observateurs se sont demandés ce qu’était ce milieu de terrain qu’a aligné le PSG face à un petit Manchester. Danilo, Gueye ou Herrera n’a quasiment jamais remonté le ballon. Jamais ils n’ont joué vers l’avant.“