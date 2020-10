Carrière : “Il faut faire attention aux joueurs qui embrassent un peu trop l’écusson”

C’est donc désormais officiel : Edinson Cavani s’est engagé pour deux ans avec Manchester United, futur adversaire des Rouge et Bleu en phase de poule de la Ligue des Champions. Juste avant sa signature, le Matador a délivré un message aux supporters parisiens afin de les remercier. Sur le plateau du Late Football Club, Éric Carrière s’est exprimé sur le cas du meilleur buteur de l’Histoire du PSG. Le consultant se dit notamment déçu par son attitude.

“Ce que je dis très souvent aux supporters c’est de faire attention aux joueurs qui embrassent un peu trop l’écusson. Edinson Cavani a, lui, passé un très long moment au PSG, mais ce qui me dérange c’est sa relation avec le football. Qu’il ait refusé de jouer le Final 8, je me dis que ce n’est pas tous les jours qu’un joueur peut vivre ça et j’ai été déçu de ça. J’espère que pour lui l’argent n’est plus un problème… Il risquait quoi au final ? Une blessure de deux mois, c’était le plus gros risque. Mais il risquait aussi de permettre au PSG de faire mieux en Ligue des Champions“, a déclaré Carrière au micro du Late Football Club.