Alaba sur son avenir : “Je ne peux pas dire comment cela va continuer”

Cet été, le nom de David Alaba (28 ans) a souvent été associé au PSG. Le défenseur autrichien du Bayern Munich – qui est en fin de contrat en juin 2021 – voit les discussions pour une prolongation de contrat traîner en longueur. Hier soir, Herbert Hainer – président du FC Bayern – a surpris tout le monde en indiquant que le club bavarois avait décidé de retirer sa proposition de prolongation de contrat au défenseur. Ce dernier a expliqué avoir appris l’information dans la presse avant d’expliquer ne pas savoir comment ce dossier allait aboutir. “Comme tout le monde je l’ai appris via les informations. Je ne peux pas dire comment cela va continuer à partir de maintenant. Je suis heureux de jouer pour le Bayern, et de faire partie de l’équipe. Mais je ne peux pas dire à quoi ressemblera l’avenir après hier soir, car personne ne m’a parlé officiellement“, a déclaré Alaba en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. “Je n’ai pas pensé à mon avenir parce que le Bayern a toujours été le premier élément à étudier. Je n’ai eu aucun contact avec d’autres clubs pour cette raison.”

Ce lundi après-midi Sky Allemagne fait un point sur ce dossier indiquant qu’Alaba serait toujours dans le viseur de trois grands clubs européens, le PSG, Le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais selon le média sportif allemand le PSG est distancé dans ce dossier. Les deux clubs espagnols sont les plus avancés pour la possible signature de David Alaba.