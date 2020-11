Alessandro Florenzi une nouvelle fois titulaire et capitaine

Alessandro Florenzi est le dernier parisien sur le pont lors de cette trêve internationale avec le match entre la Bosnie-Herzégovine et l’Italie. En tête de son groupe avec un point d’avance sur les Pays-Bas, les Italiens doivent s’imposer pour assurer leur place dans le Final Four de la Ligue des Nations. Pour cette rencontre, le latéral droit parisien est une nouvelle fois titulaire et porte encore une fois le brassard de capitaine. Une présence sur le terrain qui devrait lui faire manquer le match entre le PSG et Monaco dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1.