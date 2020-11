Algerino : “On en est venus aux mains avec Marco (Simone)”

Jimmy Algerino (49 ans) a vécu de belles années de footballeur au PSG de 1996 à 2001. Et donc de nombreux souvenirs avec de sacrés partenaires. “Rai, c’était la classe, un gentleman, sur le terrain, dans le vestiaire, avec les joueurs, les supporters, le club”, explique l’ancien latéral à L’Equipe avant de confier un moment très chaud : “C’était à Toulouse avec le PSG. À l’entraînement déjà, ça ne se passait pas bien entre Mickaël Madar, Bruno Rodriguez et Marco Simone. Comme j’étais proche de Rodriguez et Simone, j’étais intervenu. Au Stadium, à la mi-temps, je les ai encore calmés avant que ça ne dégénère. Marco l’a mal pris. Et à la fin, sous la douche, quand je lui ai dit : “Marco, tu joues à quoi ?”, parce qu’il ne m’avait pas donné un ballon, on en est venus aux mains.”