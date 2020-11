Alonzo : “Ce match, on n’en a rien à f#, je veux que Mbappé se préserve”

Kylian Mbappé, qui n’a pas joué depuis le 31 octobre à cause d’une gêne musculaire à la cuisse, se rapproche d’une titularisation demain (20h45, M6) pour un France-Suède sans enjeu dans un Stade de France vide. Est-ce bien utile pour le joueur et pour le Paris Saint-Germain alors que dix matches en 33 jours se profilent ? Pas du tout, répond l’ancien gardien de but, Jérôme Alonzo.

“Pour préparer Leipzig, jouer une heure ou un peu plus contre Monaco vendredi, ça suffit. Moi j’ai envie qu’on protège ce petit. N’oublions pas que Kylian Mbappé a fait un Final 8 sur une jambe, à moitié blessé, que depuis il a enchaîné Covid, re-blessure… donc j’ai envie qu’on lui foute un peu la paix physiquement parce que justement j’ai très envie de le voir bon après. Ce match, France-Suède, on n’en a rien à foutre ! Donc je veux que Mbappé se préserve pour la suite et les grands rendez-vous”, a déclaré Jérôme Alonzo sur le plateau de l’EDS.

