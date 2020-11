Alonzo : “Ce sont des victoires de costauds que le PSG enchaîne en ce moment”

Entre la pandémie de Covid, les cadences infernales, la lassitude, la fatigue, le contexte général, les huis clos, les blessures nombreuses… le PSG a toutes les raisons de ne pas être flamboyant. Et il ne l’est pas. Mais il a tendance à gagner, souvent, Manchester United faisant office de seul accroc depuis le faux départ de la saison. C’est ce qui fait penser à Jérôme Alonzo que le PSG “reste une machine”.

“Pour moi, ce sont des victoires de costauds que Paris enchaîne en ce moment. Avoir parfois des mi-temps aussi faibles et être capable de gagner quand même, c’est l’apanage des grandes équipes. Et puis quelle équipe peut se targuer d’être bonne tous les week-ends, surtout dans ce contexte ?”, demande l’ancien portier du PSG de 2001 à 2008 dans le journal Le Parisien, avant de louer le titulaire au poste actuellement : “Depuis l’arrivée de QSI, le PSG a vu passer des stars comme Zlatan, Cavani, Neymar ou Mbappé, mais il manquait un gardien de légende. Ça fait 20 ans, depuis Bernard (Lama) qu’il n’y avait pas eu un mec pour tenir la barre au poste le plus important !”