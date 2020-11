Alonzo : “Je pense foncièrement qu’ils vont se qualifier”

Avec la défaite d’hier sur la pelouse de Leipzig (2-1), la deuxième en trois journées de phase de groupes de Ligue des Champions, le PSG s’est mis en difficulté dans sa course pour une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Jérôme Alonzo estime ne pas être inquiet pour la qualification même s’il ne cache pas que le danger existe.

“Le danger il existe vraiment puisque, factuellement, le plan comptable et ce que je vois depuis deux trois mois au PSG et tout ce qu’il se passe dans le club depuis deux trois mois nous ont amenés à hier soir, assure Alonzo dans l’Equipe d’Estelle. Il faut être prêt dans trois semaines et ça va venir très très vite. […]Je ne suis pas inquiet. Je pense foncièrement qu’ils vont se qualifier mais pour la première fois j’ai le sentiment que le danger existe.“