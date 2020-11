Alonzo : “Tuchel doit faire attention à ne pas vouloir avoir raison seul contre tous”

Vivement critiqué jusqu’à la fenêtre Fifa notamment à cause de certains positionnements de joueurs, Thomas Tuchel va retrouver le feu des projecteurs avec dix matches, avec le PSG, jusqu’à Noël. Trois seront capitaux, il s’agît de la phase retour dans le groupe H de la Ligue des champions. Jérôme Alonzo, ancien gardien de but devenu consultant pour la chaîne L’Équipe, espère que Thomas Tuchel, par orgueil, ne sera pas têtu et qu’il ne poussera pas certains bricolages (Marquinhos/Danilo Pereira) trop loin, par posture face aux critiques. “C’est un homme intelligent, qui a l’amour du métier et des joueurs, le respect de l’institution, un bon coach”, commente l’ex portier du PSG dans France Football. “Mais aujourd’hui, il doit faire attention à ne pas vouloir avoir raison seul contre tous, de ne pas s’enfermer dans cette posture.”