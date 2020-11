Amandine Henry : “Je suis reconnaissante envers le PSG”

Lyon et le PSG sont les deux ogres du football féminin français. Les deux équipes se battent chaque année pour le titre de champion de France et pour remporter la Ligue des Champions. Amandine Henry, capitaine de l’OL, a joué dans les deux équipes. En 2017, elle a joué trois mois au PSG (6 matches, 3 buts). Une expérience courte mais qu’elle ne regrette en aucun cas.

“C’est un club qui m’a accueilli lors des deux saisons que j’ai faites aux Etats-Unis parce que je m’étais fait opérer d’une pubalgie au Qatar. C’était très compliqué pour moi de rester six mois sans jouer. J’avais envie de revenir en forme à Portland et même si c’est compliqué d’aller au PSG après avoir joué pour Lyon il y avait l’entraîneur Patrice Lair en qui j’avais 100% confiance. Aujourd’hui, même si c’est le club concurrent de l’OL, je suis reconnaissante envers le PSG, confesse Amandine Henry dans un entretien accordé à Goal. Ils m’ont permis de me remettre sur pied, de retrouver du temps de jeu. J’arrivais dans une équipe jeune où j’ai apporté mon expérience.“

Amandine Henry estime que les Féminines du PSG se rapproche de plus en plus des Lyonnaises. “Elles travaillent bien c’est sûr. Elles se rapprochent de plus en plus, mais pour l’instant on est encore devant. Ça fait dix ans qu’on joue toutes ensemble et on voit encore la différence. À Lyon, il y a cette culture de la gagne et on ne voudra jamais la lâcher.”