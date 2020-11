Ancelotti a été surpris d’être désigné meilleur entraîneur de l’histoire du PSG

En cette année 2020, le PSG fête ses 50 ans. Dans le cadre de cet anniversaire, le magazine officiel des Rouge & Bleu a réalisé une grande élection auprès d’un large panel (anciens, supporters, médias) pour désigner les meilleurs joueurs et entraîneurs de l’histoire du PSG. En ce qui concerne le joueur le numéro un se nomme Rai. Le meilleur entraîneur selon ce panel se nomme Carlo Ancelotti. Un choix qui n’a pas plu à tout le monde et qui surprend le technicien italien, resté un an et demi à Paris (de décembre 2011 à juin 2013).

“D’abord, j’ai été surpris car je n’ai pas passé énormément de temps à Paris”, commente Carlo Ancelotti dans France Football. “C’est un grand honneur de savoir que j’ai laissé cette trace dans le cœur des gens. Très honnêtement, c’était une période formidable. La seconde saison, on a gagné le titre et été éliminé par le Barça en quarts de finale de la Ligue des champions sans avoir perdu. Mais j’ai été surpris d’être choisi parmi d’autres qui ont beaucoup apporté au club comme Laurent Blanc, Thomas Tuchel, Artur Jorge, Luis Fernandez…”