Anciens – Makelele revient sur son passage au PSG

Titulaire indiscutable au Real Madrid (2000-2003) et à Chelsea (2003-2008), Claude Makelele a terminé sa carrière professionnel au PSG (118 matches), club dans lequel il a évolué pendant trois saisons (2008-2011). L’international français (71 sélections) a participé à la stabilisation du club entre le maintien en 2008 et l’arrivée de QSI en 2011. Dans un entretien accordé à Four Four Two, l’ancien Parisien est revenu sur son passage au PSG.

“Après la finale de C1 perdue avec Chelsea (en 2008 face à Manchester United, ndlr), je voulais rentrer en France, pour être proche de ma famille. J’étais à l’étranger depuis longtemps déjà. Quand la possibilité de signer à Paris s’est concrétisée, Abramovich (propriétaire de Chelsea, ndlr) m’a aidé à partir de la bonne façon et m’a libéré alors que j’avais toujours un contrat à Chelsea”, s’est remémoré Claude Makelele, dans des propos traduits par Foot Mercato. “J’ai de très bons souvenirs de mon passage à Paris. Nous avons réussi à concurrencer les meilleures équipes et nous nous sommes qualifiés pour la Ligue Europa alors que l’équipe se battait pour son maintien avant mon arrivée. Il y avait plus de stabilité au club. J’y ai joué trois ans, des grands joueurs comme Ludovic Giuly et Grégory Coupet sont arrivés de l’AS Roma et de l’Atlético de Madrid. J’ai essayé d’aider quelques jeunes de l’équipe, comme Mamadou Sakho, à progresser, à leur faire comprendre qu’ils pouvaient devenir de grands joueurs qui pourraient rejoindre de grands clubs à l’avenir.”