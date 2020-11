Antonio Conte voudrait faire venir Paredes à l’Inter (GDS)

Arrivé au PSG durant l’hiver 2019, Leandro Paredes a eu du mal à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le onze de Thomas Tuchel. L’international argentin n’est toujours pas un titulaire indiscutable mais il a une place importante de la rotation du coach allemand. Malgré cela, il est souvent cité dans les rumeurs mercato autour des Rouge & Bleu. Cet été, il a par exemple été associé à l’Inter Milan. Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport revient sur ce dossier et explique qu’Antonio Conte, l’entraîneur des milanais, souhaiterait toujours faire signer Leandro Paredes. Conte est un fan du milieu de terrain et aurait déjà aimé le recruter en 2016 quand il entraînait Chelsea. “À ses yeux, Paredes pourrait apporter une verticalité et des prises de risques à la construction“, indique le quotidien sportif italien. La Gazzetta explique que l’Inter avait proposé l’été dernier un échange entre Paredes et Marcelo Brozovic. Mais le PSG n’a pas donné suite. Le média transalpin conclut en expliquant que l’Inter va revenir à la charge cet hiver en proposant un échange Paredes-Christian Eriksen.