Après le ASM-PSG, Domenech demande des justifications de l’arbitre

Avec des arbitres assistants devant des écrans, les erreurs d’interprétation devraient être proches du néant. Mais hier, le but annulé au PSG de Moise Kean (synonyme de 0-3) laisse perplexe. Car personne n’a compris la raison pour laquelle Messieurs Letexier et Lepaysant ont dit à Monsieur Turpin d’annuler ce but. Raymond Domenech, ancien sélectionneur des Bleus, n’a pas compris ce qu’il s’est passé et demande qu’au micro durant les rencontres l’arbitre explique ses choix avec le VAR.

“J’aimerais bien qu’un arbitre nous donne une explication. Pourquoi ? Sur quel élément ont peut annuler le but de Moise Kean ? Moi je ne sais pas. Ce serait bien que ce que dit l’arbitre ou le VAR puisse être entendu de tous. C’est une occasion pour le redemander. Que la décision soit justifiée. Pas que ce soit pas un truc qui sort comme ça et on ne sait pas pourquoi. Il faudrait que l’arbitre se justifie avec les éléments et les bases. Là, il n’y a pas de justification et on ne saura jamais, ils ne nous le diront jamais”, a déclaré Raymond Domenech après le Monaco-PSG lors de l’EDS.