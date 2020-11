AS ne lâche pas le dossier Mbappé au Real Madrid

Depuis le début de sa carrière à Monaco, un club rêve de s’offrir les services de Kylian Mbappé, le Real Madrid. Le club espagnol était proche d’y arriver en 2017, mais l’attaquant (21 ans) a préféré poursuivre sa carrière au sein du PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Rouge & Bleu n’a pas encore prolongé son contrat. Leonardo a expliqué que des discussions dans ce sens allaient bientôt démarrer. Ce vendredi, AS revient une énième fois sur ce dossier et indique que le Real espère que Mbappé va refuser de prolonger son contrat avec le PSG, ce qui ouvrerait “indirectement” la porte pour un départ de l’international français durant l’été 2021, le PSG étant “obligé” de vendre pour espérer récupérer une indemnité pour le transfert de son numéro 7. AS qui fait également savoir que le Real Madrid n’attaquera le dossier Mbappé uniquement durant l’été 2021 si jamais il n’a pas prolongé avant.

Mais le quotidien pro-madrilène ne s’arrête pas là. Si jamais Kylian Mbappé décidait de prolonger, AS assure que le clan du Bondynois y insérera une clause de départ – interdite en France. Cette dernière devrait s’élever à 180 millions d’euros ou moins sinon le Real Madrid passera son tour. Mais pas sûr que le PSG – qui veut conserver son joueur – accepte de le brader. Les dernières rumeurs sur le montant du possible transfert de Kylian Mbappé évoquaient un coût entre 250 et 300 millions. Avec la crise actuelle, aucun club ne pourra se permette un tel investissement.