Badiashile : “Je n’ai pas senti qu’ils avaient la tête à Leipzig, pas du tout”

Vendredi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Monaco (3-2). Après une très bonne première mi-temps, les Parisiens ont complètement sombré en seconde. Pour Benoît Badiashile, défenseur central de Monaco, cette défaite peut s’expliquer par la fatigue des Parisiens et non leurs pensées pour le match contre Leipzig. “Les mots de Kovac à la mi-temps ? Il a dit qu’il avait confiance en nous, que l’on avait les qualités nécessaires pour essayer de gagner la deuxième mi-temps, se remémore Badiashile dans l’émission Top of the Foot sur RMC . On a essayé de respecter ses consignes et cela a marché. La deuxième période des attaquants parisiens, de la suffisance ? Honnêtement je ne sais pas, c’est peut-être aussi la fatigue par rapport à leurs sélections. Honnêtement, je n’ai pas senti qu’ils avaient la tête à Leipzig, pas du tout.“