Balzaretti : “Florenzi est supérieur à Meunier et apporte plus”

Alessandro Florenzi, Colin Dagba, Thilo Kehrer, le PSG a trois options pour jouer sur le côté droit de la défense. Interrogé sur l’apport de l’international italien titulaire du poste, Federico Balzaretti, ex latéral devenu consultant pour RMC Sport, estime qu’il est supérieur à Thomas Meunier, parti en fin de contrat au BVB.

“C’est un joueur qualitatif. Dans une équipe comme le PSG qui est souvent dans les 30 mères adverses, il apporte ses qualités de centres et de passes. Il a évolué comme attaquant ou milieu puis a reculé en défense, dans le profil d’un Cuadrado. Il colle parfaitement au jeu d’aujourd’hui, à savoir repartir de derrière au sol. C’est un bon défenseur. Même si ce n’est pas sa qualité première, il a beaucoup progressé, notamment sur son placement. Après si tu veux un latéral qui ne fait que défendre, tu ne prends pas Alessandro. Ce n’est pas sa formation“, commente son ancien partenaire à l’AS Roma sur lequipe.fr. Mais quoi qu’il en soit Alessandro Florenzi est “supérieur au latéral belge et il apporte plus que Meunier et Kehrer.”