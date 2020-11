Benoît Bastien arbitre de PSG / Rennes

Après son match de Ligue des champions face au RB Leipzig, le PSG recevra – au Parc des Princes – le Stade Rennais (samedi à 21h sur Canal Plus et Téléfoot) pour le compte de la 10ème journée de la Ligue 1. La dernière rencontre des Rouge et Bleu avant une énième trêve internationale. Ce match face au Stade Rennais sera arbitré par Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Frédéric Haquette. Romain Delpech sera le quatrième arbitre. Enfin, Jérémie Pignard et Guillaume Paradis officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Benoît Bastien a déjà arbitré le PSG à une reprise, lors de la victoire du PSG à l’OGC Nice (3-0). Depuis le début de l’exercice 2020-2021, l’arbitre central de 37 ans a dirigé 5 matches de Ligue 1 pour un total de 21 cartons jaunes et 3 cartons rouges distribués.