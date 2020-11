Bernat négocie sa prolongation au PSG et veut reprendre la course en décembre

Blessé de longue durée, en fin de contrat au PSG en juin 2021, Juan Bernat se trouve dans une drôle de situation. Mais le latéral gauche espagnol entend retrouver les terrains en février-mars et prolonger son contrat à Paris, au sein d’un vestiaire qu’il assure très soudé.

“Je pense qu’en février, ou mi-mars, je pourrais être de retour. C’est le moment où les titres commencent à se décider, je veux essayer d’en remporter le plus possible. Peut-être qu’en décembre, je pourrais recommencer à courir. Les exercices avec le ballon, ce sera pour janvier peut-être. Pour l’instant, je suis concentré sur le quotidien, je fais des exercices physiques pour ne pas perdre trop de masse musculaire. C’est très important, parce que plus tu perds, plus c’est dur de revenir”, explique l’international espagnol à l’AFP. Avant de confirmer son plan de carrière : “Oui, oui. Nous parlons du contrat, les négociations sont ouvertes, mais pour l’heure rien n’est fait. Mais je crois qu’elles aboutiront”, explique le latéral gauche. “J’ai toujours dit que j’étais très content à Paris, je veux rester de nombreuses années ici. Ma relation avec Tuchel ? Je m’entends très bien avec lui. Il me parle un peu en allemand, avec ce que j’ai appris quand j’étais au Bayern. C’est lui qui a réclamé que je vienne ici, il m’a beaucoup fait confiance dès le début, et j’essaie de le lui rendre sur le terrain. Des tensions en interne ? Non, ce sont des rumeurs. Ce sont des choses qui se disent à l’extérieur, mais moi, je n’y accorde pas beaucoup d’importance. Je suis focalisé sur ce qui se passe dans le club, dans le vestiaire, et la relation avec le groupe est très bonne. Maintenant, avec le confinement, on ne peut plus se retrouver pour un repas ou aller les uns chez les autres, mais le groupe est très soudé et on l’a déjà vu la saison dernière, il ne nous a manqué que la Ligue des champions. On n’y est pas arrivé, mais le groupe est et reste très soudé”.