Beye : “Di Maria, quand on regarde les stats, il est ultra décisif pour le PSG”

226 matches avec le PSG, décisif (buts et passes décisives) 186 fois, Angel Di Maria (32 ans) est une valeur sûre du PSG, mais en fin de contrat. Hier soir, au terme du match contre Rennes (3-0) où il a été impliqué sur les trois buts, l’attaquant argentin a confié qu’il souhaitait prolonger l’aventure à Paris afin d’y terminer sa carrière européenne. Habib Beye, consultant Canal Plus, estime qu’Angel Di Maria devrait être plus considéré.

“Les trous que Di Maria peut connaître, Neymar et Mbappé les ont. Il n’en a pas eu plus qu’eux. C’est le statut qui diffère, il n’a pas la même aura. Il y avait eu cette même question de statut avec Cavani. On pardonne beaucoup plus de choses à Mbappé et Neymar sur la performance, les creux et le coté cyclique de la performance qu’à Di Maria. Mais quand on regarde les statistiques, il est ultra ultra décisif pour le PSG“, a rappelé Habib Beye dans le debrief du CFC au terme du PSG-Rennes.