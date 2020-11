Beye : “Mbappé a mis le niveau tellement haut qu’on est exigeant avec lui”

Hier soir, le PSG s’est largement imposé face au FC Nantes (3-0) dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. Après une première période médiocre, les Parisiens ont su parfaitement réagir en seconde période avec trois buts inscrits. Sur le plateau du Canal Football Club, Habib Beye a notamment critiqué l’approche des matches des adversaires du PSG, qui s’annoncent battus avant de disputer la rencontre.

“La victoire face au FC Nantes ? Sûrement trop facile, à l’image de l’équipe qui finit. On se rend compte qu’avec les entrées de Kays-Ruiz et Fadiga, on a une équipe complètement remaniée. On se rend compte que le PSG est au-dessus avec sûrement trop de marge dans cette Ligue 1. Même si je pense que lorsque le PSG donne l’opportunité à l’adversaire de les mettre en difficulté comme en première période, il faut la saisir. Lorsqu’elle n’est pas saisie par l’adversaire, vous vous exposez à ce qu’a fait Mbappé (un but, une passe décisive et un pénalty provoqué en seconde période, ndlr), a déclaré Habib Beye sur le plateau du CFC. Le manque d’ambition des équipes face au PSG ? Ça s’est installé depuis des années, dans la communication de la part de certains présidents et entraîneurs. “Ah oui ça va être difficile”, ce sont des discours que je n’entends pas à l’étranger. Et comme on entend ça depuis des années, on a l’impression que c’est devenu une normalité. Comme ça s’est installé dans les têtes, ça se ressent dans l’ambition de beaucoup d’équipes. Je ne dis pas que c’est simple de préparer un match contre le PSG. Il y a beaucoup d’équipes qui jouent le PSG et qui n’ont pas forcément d’intention. Ils sont là pour subir et tu ne peux pas accepter de subir contre le PSG.”

Sur le plateau du CFC, Habib Beye a également commenté le changement de dimension de Kylian Mbappé depuis quelques années. Il juge notamment que l’international français sera désormais jugé sur les matches à enjeu : “Il aura la même problématique que le PSG et Thomas Tuchel. Aujourd’hui, on ne jugera plus Kylian Mbappé sur la Ligue 1, ce qui était le cas il y a deux ans. On va le juger que sur les grandes rencontres, c’est-à-dire sur le plan international et sur la Ligue des champions avec le PSG. C’est comme tous les grands joueurs. Il ne faut pas oublier qu’on a changé notre vision sur lui. Aujourd’hui, il a mis le niveau tellement haut qu’on est exigeant avec lui et qu’on ne peut pas accepter le moyen et encore moins le médiocre, qui peut arriver pour tous les grands joueurs du monde. Forcement, le jugement est différent aujourd’hui sur Kylian Mbappé.”