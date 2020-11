Biolay : “La voix de Mbappé porterait beaucoup mais il faut lui laisser le temps”

Fondu de sport, le compositeur et chanteur Benjamin Biolay a passé en revue l’actualité sportive pour le JDD. S’il est fan de l’Olympique Lyonnais, il avoue une admiration pour Kylian Mbappé. L’artiste pensant d’ailleurs que l’attaquant du PSG, bientôt âgé de 22 ans, pourrait devenir une figure de la société française, au delà du domaine sportif, une voix qui porte et qui compte.

“Qu’on soit sportif ou chanteur, il n’y a que des coups à prendre quand on s’exprime. En France, il y a à la fois une adoration et un mépris total pour les grands sportifs. La voix de Kylian Mbappé porterait beaucoup mais il faut lui laisser le temps de se faire une idée de ce qu’il a envie de défendre dans la vie. Si, toutefois, il a envie de l’ouvrir. Il est encore si jeune. À côté, LeBron James c’est un daron”, commente Benjamin Biolay. “Je suis admiratif de Kylian Mbappé. Lui, c’est Michael Jackson. Il fait preuve d’une telle maturité et d’une telle excellence qu’on se demande comment c’est possible. Et puis parfois, quand il parle, il redevient le jeune homme qu’il est. Ou même sur le terrain, avec les quelques trucs qu’il a encore à perfectionner, comme la dernière passe.”