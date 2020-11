Bitton : “À écouter Leonardo, tout va bien et c’est ça l’essentiel au PSG”

L’heure de questions-réponses de Leonardo sur PSG TV hier midi fait encore beaucoup parler ce mercredi. Et comme pour beaucoup d’observateurs c’est la phrase sur la ville de foot qu’est Marseille et pas Paris qui fait parler. Stéphane Bitton a tenu à apprendre l’histoire du foot français au directeur sportif parisien.

“Je vais rester plus calme que Luis Fernandez qui s’est déjà emporter un peu partout et qui sur le fond à raison. Je vais mettre ça plutôt sur la méconnaissance de Leonardo du foot français et de son histoire, défend Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris. Lui fait certainement référence aux années 90 et les années Tapie où l’OM était sur le devant de la seine. Seulement le foot français a plus de 100 ans et en 100 ans bien d’autres équipes ont été des villes de foot. Je pense qu’on a fait des bonds du côté de Saint-Etienne, de Nantes ou de Lens qui ont des publics extraordinaires. Et comment oublier le Racing Paris qui a marqué les années 30 et 50.[…]Leonardo est arrivé tard à Paris, il a fait abstraction de son histoire. La-dessus, je ne lui en veux pas spécialement.“

Stéphane Bitton qui a pointé les choses positives annoncés par Leonardo hier matin.

“Il souhaite prolonger Neymar, Mbappé, Di Maria et Bernat. Après, à l’entendre, tout va bien parce que Leonardo est prêt à faire de la politique. On a échappé de peu à l’eau sa mouille et la gare ce n’est pas bien. Il a bien concédé que Marquinhos était sûrement le successeur de Thiago Silva et donc un défenseur central. […]Écoutez tout va bien, on va être soudé malgré les petits soucis, parce qu’il appelle ça des petits soucis. Bref, à l’écouter, tout va bien et c’est ça l’essentiel au PSG.“