Bitton aimerait que le PSG s’inspire de l’équipe de France

Menée rapidement pas une Suède qui voulait éviter une relégation en Ligue des Nations, l’équipe de France, malgré l’absence d’enjeu, a fait les efforts pour s’imposer 4-2 dans un Stade de France à huis clos. Cette gagne, le journaliste Stéphane Bitton l’a appréciée. Et il espère que le PSG saura s’inspirer des Bleus de Didier Deschamps dans des matches couperets.

“Ce que j’ai aimé dans cette équipe de France, c’est sa capacité de réaction. Très vite menée au score, dès la 4e minute, elle est revenue et passée devant à la demi-heure de jeu. Cet état d’esprit chez une équipe déjà qualifiée m’a plu. L’équipe de France a montré du panache, elle a été combative, solidaire, elle n’a rien lâché. Et je me suis dit : “Et si mon PSG se mettait à jouer comme ça ? Et si le PSG avait cette capacité de réaction quand les événements ne sont pas en sa faveur ?” On sait que le Paris Saint-Germain va jouer mardi prochain sa saison contre Leipzig. On ne connait pas le scenario. Les Allemands pourraient ouvrir la marque. J’aimerais en tout cas que les Parisiens sachent réagir comme les Bleus hier”, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris.