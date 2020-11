Bitton : “C’est plutôt dans l’intérêt du PSG que Mbappé joue ce soir”

Kylian Mbappé, qui n’a pas joué depuis le 31 octobre (Nantes-PSG) à cause d’une gêne musculaire à la cuisse, est annoncé titulaire ce soir (20h45, M6) pour un France-Suède sans enjeu dans un Stade de France à huis clos. Pour le journaliste Stéphane Bitton, c’est une bonne chose que l’attaquant du PSG joue, au moins trente minutes, pour se remettre en jambes avant des échéances importantes.

“Moi, je répondrais que c’est plutôt dans l’intérêt du PSG que Kylian Mbappé joue ce soir. Paris a deux matches importants qui arrivent. Vendredi à Monaco, qui reste selon moi une équipe susceptible de venir taquiner le PSG, et bien sûr le match à surtout pas rater contre Leipzig, le match de la dernière chance”, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris. “Kylian Mbappé, ça fait 17 jours qu’il n’a pas joué, depuis le match à Nantes, à cause de sa cuisse droite. Il a besoin de retrouver du temps de jeu. Il parait qu’il est totalement apte. Ce soir il faut qu’il joue, et plutôt bien, dans l’intérêt du PSG. 60 minutes, 30 minutes, ça c’est la question qu’on se pose.”