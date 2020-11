Bitton entre craintes et espoirs avant le PSG/Leipzig

On le dit, on le répète, le PSG joue très gros ce soir (21 heures) au Parc des Princes, face au RB Leipzig. Les supporters parisiens espèrent une délivrance vers 23 heures. Mais chacun le sait, avec le PSG tout est toujours possible, même déjouer ce qui semble favorable sur le papier. Le journaliste Stéphane Bitton oscille entre craintes et espoirs avant la rendez-vous européen.

“Le PSG est au pied du mur, il n’a plus le droit à l’erreur, c’est l’état d’urgence. Ce soir l’important, c’est les trois points, peu importe la manière”, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris. “Les bonnes nouvelles : ça se joue au Parc des Princes. Marquinhos, Navas, on peut compter sur eux, la triplette Neymar-Mbappé-Di Maria sera présente, peut-être associée à Kean. Paris a le moyens. Le PSG peut nous surprendre. Quand on regarde la composition, on se demande même pourquoi on tient de tels propos, pourquoi on s’inquiète… Les moins, c’est que Kimpembe est suspendu et qu’en plus il sera remplacé par Abdou Diallo. On lui souhaite beaucoup plus de réussite que contre Monaco. Il y a de quoi espérer mais aussi d’avoir des craintes avec ce PSG qui nous surprend toujours un peu plus.”