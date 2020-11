Bitton : “Face à Leipzig, il y a surtout un manque de joueurs créatifs”

Ce soir à 21h (RMC Sport 1, Téléfoot), le PSG affrontera le RB Leipzig – au Red Bull Arena – dans le cadre de la 3ème journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une rencontre qui pourrait déjà s’annoncer décisive en vue d’une qualification aux huitièmes de finale de la compétition. Mais face au club allemand, Thomas Tuchel devra composer son équipe sans de nombreux joueurs cadres blessés dont Neymar Jr, Kylian Mbappé et Marco Verratti. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton a évoqué cette rencontre des Rouge et Bleu face au RB Leipzig.

“Si le PSG veut poursuivre sa route en Ligue des champions, il va falloir réussir quelque chose ce soir. Un match nul ou une victoire idéalement, la défaite ferait vraiment tâche dans un parcours qui est pour l’instant très moyen (1 victoire et 1 défaite). Un exploit si le PSG s’impose ? Si on reste sur ce qu’on a vu au mois d’août dernier, effectivement le PSG avait balayé Leipzig (3-0). Mais les choses ont changé, il y a beaucoup d’absents du côté du PSG. Et surtout, il y a un manque de joueurs créatifs, on le sait qu’au PSG c’est important. Vous tablez tout sur les individualités : Mbappé, Neymar et Verratti, qui sont absents. Franchement ça se complique, a exposé Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. Alors vous allez me dire que ce soir il y a une attaque qui est quand même correct avec Sarabia, Kean, qui est plutôt la révélation, et Di María. Il était celui qui avait brillé face à Leipzig (1 but et 2 passes décisives) au mois d’août. Alors espérons qu’il ait la même inspiration ce soir.”

Dans sa chronique, Stéphane Bitton a également exprimé son incompréhension concernant les postes de Danilo Pereira et Marquinhos. “Personne ne comprend et ça commence à grincer aussi du côté du vestiaire du PSG. Personne ne comprend l’acharnement de Tuchel à faire de Marquinhos, qui est l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, un milieu de terrain, et de faire de Danilo Pereira (un milieu récupérateur), un défenseur central. Personne n’y comprend rien, ni les observateurs ni les joueurs du PSG. Ça veut dire que ça commence à se compliquer et c’est peut-être là qu’il faut trouver, aujourd’hui, un manque d’envie des joueurs du PSG. On l’avait vu face à Manchester United (défaite 1-2) et aussi à Istanbul (victoire 2-0), c’est ça qui est inquiétant.”