Bitton : “Il y a de la qualité à Monaco, ils peuvent inquiéter le PSG”

C’est parti pour une série de dix matches à haute intensité pendant un gros mois. Le PSG attaque au stade Louis II de Monaco (21 heures/Téléfoot) l’ultime sprint dans une année 2020 très spéciale. ASM-PSG est un match particulier puisque dans quatre jours le Paris Saint-Germain jouera une rencontre capitale et décisive contre le RB Leipzig en Ligue des champions. Les têtes sont donc à l’échéance européenne. C’est pourquoi il faut approcher le match sur le Rocher comme une “répétition générale”. C’est ce que pense le journaliste Stéphane Bitton.

“Ce soir, répétition générale, même si tout le monde n’est pas là et qu’il va falloir ménager certains joueurs. D’autres ont besoin d’un peu de temps de jeu pour être prêts mardi soir. Mais il va y avoir des calculs… Presnel Kimpembe va jouer, c’est sûr. Il sera suspendu face à Leipzig. Une mauvaise nouvelle pour le PSG puisqu’actuellement il est un homme-clé. Il aura à son côté, à sa droite, Abdou Diallo, alors que celui-ci devra jouer à la gauche de Marquinhos mardi… pas la meilleure façon pour répéter”, a commenté Stéphane Bitton ce matin sur France Bleu Paris. “Les propos de Thomas Tuchel en conférence de presse ? Oh, pour lui tout va bien depuis deux ans et demi… On va prendre ses paroles et espérer que tout continue d’aller bien jusqu’à mardi 23 heures. Et ce soir aussi. Car il y a de la qualité dans cette équipe de Monaco qui peut inquiéter le PSG. Ce sera donc un bon test.”