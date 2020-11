Bitton : “Il y a des silences assourdissants, en particulier ceux de la direction du PSG”

Thomas Tuchel clame qu’il ne se sent pas menacé malgré les mauvais résultats européens, les critiques et ses divergences de vue avec Leonardo. Le prochain match de Champions League, la rencontre retour contre le RB Leipzig devrait être capitale le concernant. Mais quoi qu’il en soit, Stéphane Bitton s’étonne de certains silences au PSG.

“On ne sait pas qui partira le premier de Donald Trump ou de Thomas Tuchel, on se pose encore la question ce matin. On aura bientôt la réponse. Mais il y a des silences assourdissants, en particulier ceux de la direction du PSG. Je pense à Nasser al-Khelaïfi et à Leonardo”, a commenté le journaliste ce matin sur France Bleu Paris. “Nasser al-Khelaïfi a décidé de prendre ses distances parce qu’il a eu des ennuis judiciaires qui se sont bien terminés pour lui. Leonardo est celui qui devait mettre du liant et être comme le surveillant général. Il a tout mis sur Leonardo. Finalement, on est arrivé à un conflit avec l’entraîneur. Leonardo a pris trois ou quatre fois la parole pour s’en prendre à la Ligue, à la FFF, aux médias, et une fois à Thomas Tuchel. Bref, il n’a pas fait le taulier. Il y a eu une erreur de casting à associer Tuchel et Leonardo. Dijon n’est pas le PSG, mais hier le club bourguignon a viré l’entraîneur et le directeur sportif. Attention… Thomas Tuchel est le plus en danger. Ses jours sont peut-être comptés. Je crois que la dernière chance ce sera Leipzig au Parc des Princes le 24 novembre. Ce sera victoire ou départ de Tuchel, contre un club allemand, comme un symbole.”