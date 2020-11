Bitton : “Je demande des comptes à Monsieur Tuchel ce matin”

Après Daniel Riolo (RMC), c’est le journaliste de France Bleu Paris Stéphane Bitton qui estime que pour le bien du PSG Thomas Tuchel doit être remercié et remplacé très rapidement. Il l’a affirmé très clairement ce matin, lendemain de défaite 2-1 à Leipzig en Ligue des champions.

“Je suis frustré comme beaucoup de supporters du PSG. Il y a de la déception, il y a des regrets, il y a de l’incompréhension sur le coaching de Thomas Tuchel. Pourtant, le match avait bien débuté. On s’était dit que ce serait un bon soir, cela a duré 40 minutes. Toute la mécanique s’est enrayée. C’est un ancien du PSG, un Titi, qui a cassé l’ambiance. C’est Christopher Nkunku qui a remis Leipzig sur les rails. Et puis à partir de là, aucune capacité de réaction une fois encore. On pointe Thomas Tuchel parce qu’il n’a pas les mots. Il ne sait pas inverser un score quand ça ne va pas bien pour le PSG”, a déclaré Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “Bien sûr qu’il y a des absences et que c’est toujours mieux de jouer avec Neymar, Mbappé et Verratti qui sont des créateurs. Mais Thomas Tuchel ne s’est pas donné les moyens de titiller Leipzig qui n’est pas un foudre de guerre. Il manque d’un projet de jeu ambitieux, il y a cette permutation Danilo-Marquinhos que personne ne comprend, et puis le coaching… comment expliquer qu’à la 73e minute, alors que le PSG est mené 2-1, que Paris joue à dix, il fasse rentrer deux défenseurs. Expliquez-moi. Je demande des comptes à Monsieur Tuchel ce matin. Il n’y arrive pas. C’est une réalité. Et quand ça ne va pas, on change les choses. Il va falloir se séparer de Thomas Tuchel. Je n’ai rien contre l’homme. Mais jamais, jamais le PSG ne développe un jeu d’équipe… Ca ne fonctionne pas, il y a des évidences.”