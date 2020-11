Bitton : “Je pense que le PSG a besoin d’un bon psy”

L’effondrement du PSG (3-2) à Monaco vendredi dernier, cette incapacité à tenir un score ou même à réagir dans l’adversité pose question selon le journaliste Stéphane Bitton. Il y aurait une faille dans les têtes. En tout cas il manquerait un mental de champion.

“Demain soir on va savoir. On va savoir comment la France va se déconfiner et si le PSG s’est lui aussi déconfiné”, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce matin. “Parce que le Paris Saint-Germain s’est confiné vendredi dernier à 22 heures à Monaco. Certains se sont cachés. La seconde période a été catastrophique. Du coup le PSG voit fondre sur lui une meute de clubs. Je pense que le PSG a besoin d’un bon psy. Tout est dans la tête. Une équipe ne peut pas changer autant en un quart d’heure de pause. Et puis le PSG n’a pas cette capacité à revenir quand un adversaire lui rentre dedans au sens propre du terme.”