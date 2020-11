Bitton : “La saison s’annonce extrêmement compliquée pour le PSG”

Le PSG va jouer tous les trois jours jusqu’à Noël, neuf rencontres sont au programme avant une mini trêve hivernale. Mais l’équipe parisienne semble au bout du rouleau physiquement et possiblement mentalement. Alors, à quoi ressembleront les prochaines semaines, les prochains mois ? Le journaliste Stéphane Bitton, sur France Bleu Paris ce matin, a exprimé ses inquiétudes sur la suite puisque rien aujourd’hui ne prête à l’optimisme à ses yeux.

“Qu’est-ce qu’on leur a mis à Leipzig, c’était du grand football ! On va remercier l’arbitre. Il faut séparer ce matin mathématiques – les trois points – et football. Cela a été catastrophique, indigent, quand on a une équipe comme celle là on ne peut pas montrer ce qu’on a vu hier. 38% de possession de balle au Parc des Princes ! Cela face à une équipe de Leipzig qui est tout sauf un foudre de guerre. Franchement, le PSG va devoir sa copie, la saison s’annonce extrêmement compliquée. Et pourtant, il y a trois mois, ils étaient finalistes. Tout s’est perdu. Tout le monde est perdu, les dirigeants, le staff et les joueurs sur le terrain. On espère encore que le PSG puisse se qualifier et retrouver son football. Mais on en est extrêmement loin. On se demande si quelqu’un pilote ce navire qui part à vau-l’eau”, a déclaré Stéphane Bitton sur les ondes. Prochain rendez-vous samedi au Parc des Princes contre les Girondins de Bordeaux avant un nouveau match capital de Ligue des champions, mercredi, cette fois à Old Trafford contre Manchester United.