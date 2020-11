Bitton : "Le PSG alignera une équipe qui ne sera pas loin de celle contre Leipzig"

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, fera-t-il abstraction du match à Monaco demain pour les joueurs physiquement fatigués par les rencontres en sélection et les voyages ou voudra-t-il faire une répétition générale pour le choc capital contre le RB Leipzig mardi prochain au Parc des Princes ? La question sera certainement abordée lors de la conférence de presse de Thomas Tuchel à 14 heures. En attendant, le journaliste Stéphane Bitton privilégie la seconde option.

“Il n’y a pas eu à ma connaissance de blessé durant la trêve internationale, ce qui est très rare pour le PSG… Normalement, aujourd’hui, Marquinhos, Di Maria, Paredes et Florenzi vont arriver. Tous les autres sont revenus. Il reste une inconnue, celle qui pose problème : Neymar. Il n’a pas repris l’entraînement collectif, donc on peut penser qu’il fera abstraction du match demain soir à Monaco. En espérant qu’il soit préservé pour le match contre Leipzig. Je ne veux pas dire que le PSG joue sa saison sur ce match mais la défaite est interdite. Ils sont au pied du mur et ce match se prépare demain soir”, a commenté ce matin Stéphane Bitton sur France Bleu Paris. “On dit que le match d’avant est celui qui prépare le mieux la C1. Donc je pense que Paris, vendredi, alignera une équipe qui ne sera pas loin de celle qui jouera contre Leipzig. En espérant ensuite récupérer Neymar au passage. Car ce sont dans des matches comme celui là qu’on l’attend. L’autre bonne nouvelle c’est que Marco Verratti, un autre créateur, est opérationnel. On devrait aussi revoir Mauro Icardi. Et ça tombe bien puisque Moise Kean qui a assuré l’intérim n’est pas apte. On ne sait pas trop ce qu’il a mais on suppose que ce n’est pas grave.”