Bitton : “Le PSG va jouer son avenir en C1 face au RB Leipzig”

Demain soir à 21h (RMC Sport 1 et Téléfoot), le PSG affrontera le RB Leipzig dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Un match important pour les Rouge et Bleu qui devront gagner afin d’accroître leurs chances de qualification pour la suite de la compétition. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel devra se passer de nombreux joueurs cadres : Marco Verratti, Neymar Jr, Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton a évoqué l’importance de cette double confrontation face au club allemand (le match retour aura lieu le 24 novembre, soit après la trêve internationale).

“Demain soir en Allemagne, puis le 24 novembre au Parc des Princes, le PSG va jouer son avenir en Ligue des champions face au club allemand, actuel 3ème de Bundesliga derrière le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, ce n’est pas rien. Avec la surprise Manchester United, que l’on n’attendait pas vraiment dans ce groupe, la double confrontation face au RB Leipzig risque d’être décisive. Alors idéalement, six points seraient parfaits pour remettre le PSG sur les rails de la qualification, quatre points seraient corrects. En dessous, les choses pourraient se compliquer pour le PSG dans un groupe H extrêmement indécis, a exposé Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. Thomas Tuchel récupère quand même Paredes, Kean et Di María. En espérant que Di María soit aussi inspiré que le 18 août dernier (un but et deux passes décisives en demi-finale de Ligue des champions face au RB Leipzig, ndlr). C’est tout ce que l’on souhaite au PSG.”