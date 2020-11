Bitton : “Navas est l’un des meilleurs gardiens de l’histoire du PSG”

La saison 2020-2021 du PSG a débuté il y a trois mois jour pour jour. En cette période de trêve internationale, Stéphane Bitton a décidé de faire un premier bilan sur les performances du PSG depuis sa défaite inaugurale contre Lens le 10 septembre dernier avec ses tops et ses flops.

“Le bilan est mitigé. Il y a ce qu’il se passe en Ligue 1 et ce qu’il se passe en Ligue des Champions. En top, il y a évidemment Keylor Navas. Ce garçon est excellent et c’est l’un des meilleurs gardiens de l’histoire du PSG. Il est rassurant pour sa défense, il a rapporté un nombre de points incalculables au PSG. […]Le PSG s’est trouvé un très bon gardien, s’émerveille Bitton dans sa chronique sur France Bleu Paris. Dans les tops, il y a aussi Moise Kean. C’est la bonne surprise. Il est arrivé dans l’ombre d’Icardi et finalement il se révèle être un très bon joueur. […] Il est en pleine forme et c’est un opportuniste mais dans le bon sens du terme. Il a un côté Edinson Cavani car il se consacre aussi aux tâches défensives. […]Dans les flops, on a les blessures, les suspensions, ce match totalement manqué face à Marseille qui a coûté très cher en suspensions et le Covid qui a perturbé le début de saison du PSG et puis cette permutation Danilo Marquinhos.“

Stéphane Bitton qui conclut sur sa rengaine, il souhaite le départ de Thomas Tuchel.

“Je demande toujours le départ de Thomas Tuchel parce qu‘il n’y a pas de projet de jeu depuis deux ans et demi. On a beau parler des blessures, du Covid, de la reprise difficile. Ce n’était pas le cas les deux saisons précédentes mais il n’y avait pas plus de fond de jeu.“