Bitton pense que le PSG a “très mal géré” le dossier Rabiot

Mis en lumière depuis le Portugal-France (0-1) dans un concert de louanges, Adrien Rabiot devient presque un joueur que le PSG aurait bêtement laissé échapper. Ainsi, Stéphane Bitton, journaliste de France Bleu Paris, parle d’une mauvaise gestion du club. Rappelons les faits : le milieu de terrain avait assuré au PSG qu’il prolongerait son contrat, tout en laissant traîner, avant, dans la dernière saison, de changer de cap pour partir libre et s’offrir une belle prime à la signature ailleurs. Et c’est pourquoi le PSG l’avait mis au placard en réaction.

Stéphane Bitton au sujet d’Adrien Rabiot sur France Bleu Paris ce matin : “Cela a provoqué chez moi comme un sentiment de regret parce que c’est un garçon qui a été formé au PSG, il a plus de 200 matches avec Paris… je me disais samedi soir : “Comment le PSG a-t-il pu laisser partir un joueur comme ça ?” C’est un très bon joueur, mais il est aussi physique, il a une capacité à casser les lignes, à se projeter, à amener le jeu vers l’avant. C’est le digne héritier de Blaise Matuidi. Ils ont le même numéro, le 14, il lui a succédé au PSG, à la Juventus, et en équipe de France. Depuis qu’Adrien Rabiot est parti, le PSG se cherche des milieux de terrain. Je pense que Paris a très mal géré cette affaire, même s’il y a des torts de tous les cotés.”