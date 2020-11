Bitton : “Pour sa santé, on aurait pu espérer que Mbappé fasse l’impasse face au Portugal”

Appelé avec l’Équipe de France malgré sa blessure, Kylian Mbappé n’a pas participé à la défaite des Bleus face à la Finlande (0-2) en match amical mercredi. Mais une éventuelle participation de l’attaquant du PSG pour le match face au Portugal (5ème journée de Ligue des Nations) ce samedi reste envisageable, surtout que sa blessure évolue dans le “bon sens” comme l’avait déclaré le sélectionneur français, Didier Deschamps, après la rencontre face à la Finlande. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton s’est exprimé sur la situation du numéro 7 parisien avec la sélection française.

“Une participation face au Portugal ?Dans l’absolu non, on aurait préféré qu’il se repose. Alors bien sûr, il a 21 ans, il a envie de jouer et dès qu’il y a une faille pour être sur le terrain, il le fait. Il est passionné et il adore ça. Mais pour sa santé, on aurait pu espérer qu’il fasse l’impasse. On l’a vu avec Neymar. Il va être ménagé et forfait pour les deux matches du Brésil. Les joueurs n’ont pas besoin d’en rajouter encore quand ils sont blessés. Bien sûr que l’Equipe de France est importante, c’est peut-être même celle qui a mis le plus en évidence Kylian Mbappé. Mais dans sa situation d’aujourd’hui, on aurait peut-être préféré qu’il se repose un peu encore“, a exposé Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. “Le PSG ou Mbappé peuvent-ils s’opposer à cette sélection ? Non c’est un langage diplomatique. Didier Deschamps dit qu’il entretient de bonnes relations avec le Paris Saint-Germain. Le PSG ne veut pas faire du tort à l’Équipe de France. Tout le monde fait au mieux dans l’intérêt du joueur.”

Equipe de France (Kimpembe et Mbappé)