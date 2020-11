Bitton : “Samedi, n’importe qui sur le banc du PSG aurait pu avoir ce résultat”

Thomas Tuchel s’agace régulièrement de voir les victoires du PSG dans les compétitions domestiques minimisées. Mais pour le journaliste Stéphane Bitton, cette saison de Ligue 1 prouve que n’importe qui pourrait être coach du PSG et enchaîner les victoires comme on enfile des perles. Les compétences techniques se jugeant sur la scène européenne.

“Il va falloir poser la question de cette Ligue 1 qui est survendue. Elle ne pousse pas le PSG à se surpasser. Il faut rappeler que c’était l’équipe C du PSG qui était sur le terrain contre le Stade Rennais. Une équipe censée taquiner le Paris Saint-Germain. On allait voir ce qu’on allait voir… Pif, paf, pouf, au bout de 21 minutes il y avait déjà 2-0 pour le PSG. Il y a un vrai problème. Lille perd à Brest hier. Donc Paris a encore creusé l’écart. Marseille est quatrième avec un match à jouer. Mais quand vous voyez ce qu’est l’OM, vous pouvez vous poser des questions sur le niveau de la Ligue 1“, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris. “Est-ce que Thomas Tuchel est encore sur un siège éjectable ? Mais évidemment. Il n’est jugé que sur l’Europe. Il est venu à Paris pour lui donner cette fameuse coupe. Samedi, n’importe qui aurait pu être sur le banc du PSG et avoir ce résultat contre Rennes. La différence doit se faire en Ligue des champions. C’est là qu’on attend le PSG et Thomas Tuchel.”