Bordas pense que Messi a gardé une amertume du non-retour de Neymar

Le FC Barcelone change de direction. Une bonne raison pour faire des bilans. Javier Bordas, dirigeant Azulgrana qui a mené en 2019 les discussions pour faire signer Neymar Jr, est revenu dans le Mundo Deportivo sur cet été là. Et comme chacun le sait, le PSG et le Barça n’étaient économiquement pas sur la même longueur d’onde pour un transfert.

“Oui, oui, tout cela c’était du sérieux. J’y suis allé personnellement et nous voulions vraiment qu’il vienne, nous avons essayé de toutes les manières possibles. Nous étions très proches d’y parvenir. Nous avons demandé au PSG de nous faire une proposition alors qu’ils n’acceptaient rien en général, comme on avait pu le constater pour Verratti, Marquinhos, ou Thiago Silva… Ce n’est pas un club qui vend ses cadres”, explique Javier Bordas au journal sportif catalan. “Nous étions si proches de le faire que Neymar pensait qu’il allait revenir, moi aussi j’y ai cru. Il y avait une différence en termes d’argent que son père comblait, mais les clubs n’étaient pas d’accord au moment de conclure l’opération. Mais nous étions très près de le ramener Neymar, c’était notre intention. Je pense que Messi a gardé une amertume par rapport au fait que nous avions la possibilité de le faire revenir et que nous ne l’ayons pas fait. Mais avec ce qui s’est passé avec le coronavirus, si nous avions réalisé cet effort économique, maintenant ce serait pire. Il y avait un plafond financier et il n’était pas possible d’aller au-delà. Certains joueurs ont proposé de faire un effort pour que Neymar puisse revenir. […] Je sais la vraie raison du départ du Barça de Neymar, mais je préfère qu’il le dise. Son père ne voulait pas qu’il quitte le club. Pour ne plus être dans l’ombre de Messi ? Non, il ne m’a pas dit ça. Et je ne pense pas que ce soit à cause de ça. Il veut être numéro un, mais il savait que quand Messi arrêterait ce serait lui. Il était prêt à être toujours numéro un bis avec Messi.”