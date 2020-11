Bouhaddi : “Maintenant c’est le PSG qui va devoir tenir sa place de n°1”

Après avoir perdu 1-0 au Parc des Princes contre le PSG, l’Olympique Lyonnais va devoir traquer les Parisiennes en D1 Arkema. Une situation nouvelle. Mais la gardienne de but Sarah Bouhaddi (34 ans) l’aborde tranquillement, d’autant plus que la ligne finale est encore lointaine et qu’il n’y a qu’un point d’écart entre le PSG et l’OL.

“On est toutes passées à côté de notre match. Mais est-ce qu’il n’était pas mieux de perdre ce match aller et de gagner le retour au mois de mars ? Si on gagne ce premier match et qu’on perd en mars, ce n’est pas tout à fait la même chose. Maintenant c’est le PSG qui a la pression et qui va devoir tenir sa place de numéro 1“, déclare la gardienne de but de l’OL dans L’Equipe. “Le Championnat est encore long. Il reste une dizaine de journées. Elles ont gagné mais il peut se passer beaucoup de choses d’ici à la fin de la saison. Les deux équipes sont capables de faire des faux pas, c’est une saison assez compliquée. On sait qu’on doit courir derrière cette place de numéro 1 et on sait que le PSG va vouloir tenir le maximum. Il n’y a rien d’écrit, rien de figé. Il faut travailler.”