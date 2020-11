Breitner : “Je ne suis pas persuadé que Tuchel soit fait pour le PSG”

Depuis plusieurs semaines, Thomas Tuchel est dans l’œil du cyclone en raison des mauvais résultats du PSG en Ligue des Champions. En fin de contrat en juin 2021, beaucoup d’observateurs souhaitent voir le coach allemand démis de ses fonctions dans les prochains jours. Polo Breitner – spécialiste du football allemand pour RMC – souhaite prendre la défense de Thomas Tuchel.

“Tuchel, c’est un travailleur dans le sens scientifique du terme et je ne suis pas persuadé qu’il soit fait pour le PSG et inversement. […]Si on parle de Thomas Tuchel, ok changeons Thomas Tuchel mais pour être honnête avec vous, ça ne changera pas beaucoup, estime Breitner sur les ondes. Et ce qui me choque fondamentalement c’est comment se fait-il que ce mec, qui est le plus doué de sa génération, et je le mets au-dessus de Jürgen Klopp sur le niveau tactique, soit incapable de faire quelque chose à Paris. Donc c’est-à-dire qu’il y a un microcosme parisien qui est compliqué.“