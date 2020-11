Brouard explique le choix technique de Tuchel avec Marquinhos et Danilo Pereira

En privé la majorité des joueurs du PSG ne comprendrait pas le choix fort de Thomas Tuchel en cette période délicate : faire jouer Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale. A commencer par les premiers concernés. Pour Régis Brouard, ancien milieu de terrain devenu entraîneur, a voulu expliquer la démarche technico-tactique de Thomas Tuchel lors de L’Equipe du Soir.

“Je peux comprendre son choix, mais sa logique pose débat. Sur ces deux choix, on prend les profils des joueurs. Danilo Pereira est un milieu de terrain défensif semi-actif. Son seul rôle c’est de couper les angles de passe, les intervalles, de temps en temps d’aller choper le ballon dans les pieds des adversaires. Quand il a le ballon il oriente dans le jeu court. Marquinhos, quand il est au milieu de terrain, c’est un joueur actif. C’est à dire que quand l’équipe adverse récupère le ballon, il est le premier détonateur pour vouloir récupérer le ballon, vite, soit en forçant l’erreur de l’adversaire, ou en permettant à un partenaire de le récupérer. Tuchel dans sa réflexion veut utiliser Marquinhos pour privilégier une récupération haute et être moins en difficulté derrière. Danilo ne peut pas faire ça au milieu de terrain. Donc il se dit qu’automatiquement il sera en difficulté derrière. Le problème, c’est que les équipes adverses ont vu ça. Donc quand elles récupèrent le ballon, la première passe est vers l’avant. Les entraîneurs ont vu que le problème de Danilo étaient dans la prise d’appuis face aux attaquants, et donc il se trouve en difficulté. Tous les adversaires veulent casser cette première ligne due au pressing de Marquinhos pour arriver à du un contre un face à Danilo. Je pense que Tuchel est dans cette réflexion, et c’est pour cela qu’il insiste. Avec une possibilité de postes hybrides. Mais ils ont chacun leur profil. Sur le premier but de Leipzig, Marquinhos agît en défenseur central.”