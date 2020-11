Bruun : “On vise la première place, c’est notre objectif”

Ce vendredi soir à 21h (Canal Plus), le Parc des Princes accueillera non pas l’équipe de Thomas Tuchel mais les Féminines du PSG, à l’occasion du choc de D1 Arkema (9ème journée) face à l’Olympique Lyonnais. Une rencontre importante entre le leader (24 pts) et le dauphin (22 pts) du Championnat. Et comme chaque saison, les Parisiennes auront pour objectif de mettre un terme à l’hégémonie nationale des Lyonnaises. Pour le compte Twitter de la D1 Arkema, l’attaquant parisienne Signe Bruun – qui réalise un bon début de saison avec les Rouge et Bleu – a évoqué cette confrontation face aux Lyonnaises.

“Nous restons à deux points derrière Lyon avant le choc de vendredi. C’était important pour nous de gagner ce week-end (victoire 14-0 face à Issy). On vise la première place. C’est notre objectif, ce n’est pas un secret. Donc nous allons nous préparer cette semaine pour ce rendez-vous contre Lyon. Un gros match au Parc des Princes, forcement très très excitant. On sera prêtes. On va tout donner”, a exposé Signe Bruun à quelques jours de la rencontre.